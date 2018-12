Genesio: "Ne pas sélectionner Aouar pour le bloquer"

Très en vue ces dernières semaines, notamment en ligue des champions, Houssem Aouar fait beaucoup parler, notamment quant à son avenir international, lui qui n'a toujours pas tranché s'il choisira l'Algérie ou l'équipe de France. Son président Jean-Michel Aulas s'est autorisé un appel du pied à l'intention du sélectionneur des champions du monde sur le thème du : "Si Deschamps veut bloquer Aouar..."

Pas vraiment la philosophie d'un Bruno Genesio, qui a tenu à apporter ses précisions sur le cas de son jeune milieu de terrain, qui compte à ce jour 7 sélections avec les Espoirs tricolores.

"Non, je ne pense pas qu'il faille sélectionner un joueur pour le bloquer. Si on le sélectionne c'est parce qu'on croit en son potentiel et c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'il montre qui fait qu'il a une chance d'être sélectionné en équipe de France, plutôt que de vouloir le bloquer pour une autre sélection", explique le coach lyonnais.