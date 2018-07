Après le crâne de Fabien Barthez en 1998, la moustache d’Adil Rami en 2018 ! Les bacchantes d’Adil Rami seraient devenues un véritable porte-bonheur pour les joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé l'ayant en effet touché avant le huitième de finale contre l'Argentine (4-3), avec un doublé à la clé, et Antoine Griezmann l’ayant imité avant de marquer un but et de délivrer une passe décisive lors du quart de finale contre l'Uruguay (2-0).

De quoi rendre cette moustache de plus en plus populaire auprès de ses coéquipiers. Le défenseur marseillais l’a d'ailleurs confirmé à l’issue de la victoire tricolore acquise face à la Belgique (1-0), mardi, et synonyme de qualification pour la finale de la Coupe du monde. "Cela porte bonheur, je l'ai déjà fait en quart et je le ferai avant la finale. Il y en a pas mal qui veulent la toucher. On est passé à cinq-six, s'est ainsi amusé Rami au micro de TF1. Mais le plus important maintenant, c'est qu'ils veulent que je fasse la moustache à chaque avant-match, que je la fasse bien en pointe."

Mardi, avant le choc face aux voisins belges, Antoine Griezmann a d'ailleurs été parmi ceux qui ont touché les bacchantes de l'ancien Lillois. S'il n'a pas marqué, Antoine Griezmann a délivré une nouvelle passe décisive grâce au corner déposé sur la tête victorieuse de Samuel Umtiti et les Bleus ont décroché leur billet pour la finale de la Coupe du monde. De quoi entretenir la superstition et rendre Adil Rami indispensable. Quand bien même le défenseur marseillais est le seul joueur de champ à ne pas avoir joué la moindre minute en Russie.