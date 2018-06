France-Argentine, les compos probables

Le huitième de finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine se joue ce samedi, 16h (heure française), à Kazan. Pour cette affiche, Didier Deschamps devrait reconduire le onze de départ qui face au Pérou a donné satisfaction une période durant.

Benjamin Pavard et Lucas Hernandez occuperont vraisemblablement les flancs de la défense, Paul Pogba et N’Golo Kanté formeront un duo à la récupération et Blaise Matuidi retrouvera le côté gauche d’une ligne de trois complétée par Antoine Griezmann et Kylian Mbappé derrière Olivier Giroud.

En face, si Enzo Perez est bel et bien rétabli, l’Argentine s’articulera en 4-3-3 avec un milieu de terrain par ailleurs composé de Javier Mascherano et Ever Banega. Gonzalo Higuain devrait être préféré à Sergio Agüero en pointe, avec Lionel Messi et Angel Di Maria en soutien.

Le onze français probable: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, N’Golo Kanté - Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Le onze argentin probable: Franco Armani - Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico - Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez - Angel Di Maria - Gonzalo Higuain - Lionel Messi.