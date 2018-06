Fekir rassure son monde

C'était il y a dix jours... Alors que tout semblait acté, que la visite médicale avait été passée 48 heures plus tôt, Nabil Fekir se préparait à devenir officiellement un joueur du Liverpool FC. Et puis le samedi 9 juin, l'Olympique Lyonnais avait, à la surprise générale, publié un communiqué faisant état de la rupture des négociations avec le club anglais. Sans en dire plus sur les raisons qui avaient mené à cette fin en eau de boudin. Depuis, différentes versions ont été avancées, d'un côté ou de l'autre de la Manche. Les Reds auraient-ils tenté de faire baisser le coût de la transaction alors que l'accord avait été trouvé en amont ? Si oui, cette requête était-elle liée à l'état du genou droit du principal intéressé ? La visite médicale a-t-elle révélé un quelconque problème sur cette articulation opérée suite à une grave blessure contractée en septembre 2015 ?

Les questions sont nombreuses autour de ce dossier, et restent pour l'heure sans réponse. Mais pour Nabil Fekir, il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant son genou. "Tout va bien. Comme je l'ai déjà dit, le genou va super bien. On travaille beaucoup dessus, on fait du renforcement. Mais honnêtement, je me sens comme avant ma blessure. Et j'espère que ça va continuer comme ça, tout simplement, a expliqué le premier concerné. A priori, ce n'est donc pas là que le bât a blessé entre Liverpool et Lyon, sauf si les avis médicaux ont divergé.

Quoi qu'il en soit, celui qui est encore le capitaine de l'OL se sent donc pleinement prêt à rendre service à l'équipe de France, jeudi face au Pérou pour le deuxième match des Bleus dans ce Mondial. Face aux Socceroos, il avait effectué une entrée plutôt intéressante, mais pas encore assez à son goût. "Ce n'était pas une entrée très convaincante pour moi, je pense que je peux apporter plus. Ce n'était que le premier match, et j'espère pouvoir jouer encore dans cette compétition", a-t-il expliqué ce mardi. Doublure désignée d'Antoine Griezmann dans un rôle de soutien axial de deux attaquants, Nabil Fekir est aussi capable de rendre service aux Bleus à droite comme à gauche. Autant d'opportunités pour lui de rendre la confiance que Didier Deschamps a bien voulu lui accorder.