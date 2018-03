Faut-il s'inquiéter pour les Bleus ?

Invaincue depuis sept matches et sa défaite subie en juin dernier en Suède (2-1), l’équipe de France s’est inclinée en amical face à la Colombie (2-3), vendredi soir au Stade de France, pour son premier match d’une année 2018 marquée par la Coupe du monde en Russie, prévue du 14 juin au 15 juillet. Un revers d’autant plus inattendu que les Bleus ont copieusement dominé la première demi-heure, marquée par les buts du toujours très opportuniste Olivier Giroud (11e) et du Monégasque Thomas Lemar, à la conclusion d’une action collective rondement menée (26e) .

Sauf que les Tricolores ont progressivement baissé le pied, encaissant trois buts suite à l’incompréhension entre Giroud et Lloris sur le centre-tir de Muriel (28e), la perte de balle de Kanté sur l’égalisation de Falcao (62e) et le tacle non maîtrisé de Samuel Umtiti sur le penalty transformé par Quintero (85e). Des erreurs individuelles certes évitables, mais qui montrent surtout que les Bleus ont manqué d’agressivité dans les duels et de cohésion défensive pour décrocher la victoire.

On n’a pas su réagir dans les moments difficiles Olivier Giroud

Du changement à prévoir en défense ?

"Cette équipe colombienne nous a donné une leçon d’agressivité. On a souffert de suffisance par moments. Ça ne fait pas plaisir, surtout ce que j'ai vu en seconde période. On n’a pas répondu aux exigences du haut niveau, et on n’a pas d’excuse", a réagi à juste titre Didier Deschamps sur TMC. Faut-il s’inquiéter alors que les Bleus n’ont plus que quatre matches amicaux (face à la Russie mardi prochain, à l’Irlande, à l’Italie et aux Etats-Unis fin mai, début juin) pour rectifier le tir ? Le sélectionneur tricolore dispose d’immenses talents sous la main, à lui désormais de trouver la bonne formule et les complémentarités les plus efficaces pour mettre le talent de chacun au service du collectif.

Par exemple, la charnière centrale Varane-Umtiti ne manque certainement pas de classe, mais l’agressivité dans les duels d’un Laurent Koscielny a peut-être fait défaut face aux Cafeteros. Le défenseur d’Arsenal pourrait être de retour mardi en Russie. Sur les côtés, Djibril Sidibé semble incontournable à droite, mais le retour à gauche de Benjamin Mendy, gravement blessé au genou, pourrait être une bonne nouvelle. Au milieu, N’Golo Kanté et Blaise Matuidi doivent encore parfaire leurs automatismes, alors que se pose encore la question de l’intégration de Paul Pogba dans ce schéma en 4-4-2. En attaque, le quatuor Mbappé-Lemar-Griezmann-Giroud a démontré de belles choses, mais peut sans doute faire encore bien mieux en termes d’efficacité et de repli défensif.

"L’engagement, l’agressivité, la détermination sont des ingrédients indispensables pour réussir dans ce type de matches de très haut niveau. J’espère que cette claque nous permettra de rebondir le plus vite possible. On n’a pas su réagir dans les moments difficiles, on a encore du travail à faire là-dessus", a confirmé Olivier Giroud. Une copie à revoir donc, mais la prestation des Bleus mardi en Russie en dira plus sur l’étendue du chantier.