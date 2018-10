F. Mendy: "Les Bleus ? C'est un objectif"

Présent en conférence de presse ce mercredi à 48 heures du match entre l'Olympique Lyonnais et le Nîmes Olympique pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Ferland Mendy a évoqué l'équipe de France, que vient d'intégrer son partenaire Tanguy Ndombele. Le latéral gauche attend aussi tranquillement son heure...

"Je suis content pour Ndombele, et après, si ça doit m’arriver, ça m’arrivera. Et si ce n’est pas le cas, c’est comme ça. Je ne me prendrai pas la tête avec ça. Si ça vient tant mieux, si ça ne vient pas…, a expliqué le latéral gauche des Gones. Les Bleus, c’set un objectif. Mais je ne suis pas le coach de l’équipe de France".