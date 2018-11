F. Mendy: "Je me suis demandé ce que j'avais fait"

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Ferland Mendy a évoqué dimanche en conférence de presse la façon dont il avait appris la nouvelle. "J'étais en train de faire ma sieste et j'ai vu à mon réveil que Guy Gênet (l'un des membres du staff de l'OL, ndlr) m'avait appelé de nombreuses fois. Je me suis demandé ce que j'avais fait, s'il y avait un problème ou si j'avais raté un entraînement, a lâché avec le sourire le défenseur lyonnais, réputé pour son indiscipline quand il évoluant en jeunes au PSG ou plus récemment au Havre. C'était un peu bizarre. Mais il m'a annoncé la bonne nouvelle, que je devais faire mes affaires pour rejoindre l'équipe de France. J'étais encore un peu dans les vapes mais j'ai pris conscience que je devais vraiment faire mes affaires (rires). Et j'ai foncé directement !"