Et si Varane héritait du Ballon d'or ?

Les candidats au Ballon d’Or 2018 commencent à se faire rares… Le Portugal, l’Argentine et le Brésil prématurément évincés de la Coupe du monde, les stars que sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar – le podium 2017 – ne comptent plus forcément parmi les favoris. CR7 gardant cela dit une longueur d’avance sur ses deux dauphins de l’an passé – Ligue des champions avec le Real Madrid oblige. D’autant que l’intéressé s’est tout de même fendu de quatre buts en quatre matches dans ce Mondial avec la sélection lusitanienne.

Les années de Coupe du monde, c’est bien connu, le meilleur joueur de la planète appartient souvent à l’équipe nationale triomphante. Ce fut le cas en 1990 avec l’Allemand Lothar Matthäus, en 1998 avec Zinedine Zidane, en 2002 avec le Brésilien Ronaldo ou encore en 2006 avec l’Italien Fabio Cannavaro. Cette année-là, le défenseur transalpin avait pleinement profité de la consécration de la Squadra Azzurra aux dépens de l’équipe de France. Pour une reconnaissance exceptionnelle puisque seuls les Allemands Franz Beckenbauer (1972, 1976) et Matthias Sammer (1996) se sont distingués de la sorte à ce poste par le passé.

"Ce n’est pas un objectif pour moi"

Ce cercle très fermé, Raphaël Varane pourrait bien le grossir à l’hiver prochain, lui qui a soulevé la C1 au côté de Cristiano Ronaldo et demeure en lice avec les Bleus en Russie. Si l’équipe de France venait à s’imposer ce dimanche 15 juillet, nul doute que l’intéressé s’inviterait à la table des prétendants légitimes à la sphère dorée. A moins que son coéquipier Antoine Griezmann – lui-même lauréat de la Ligue Europa avec l’Atletico Madrid – ne lui vole la vedette en brillant de mille feux lors de la demie à venir et à l’occasion d’une éventuelle finale.

Parmi les nations toujours en course dans ce Mondial 2018, les hommes susceptibles de faire de l’ombre à nos deux Bleus ne sont pas légion. Il y a bien le prolifique Harry Kane chez les Anglais, le talentueux Belge Kevin De Bruyne sacré champion d’Angleterre avec les Citizens ou le magicien merengue et croate Lukas Modric… Mais Raphaël Varane, l’altruiste, se veut au-dessus de tout ça. "Le Ballon d’or ? C’est une possibilité, oui, mais ce n’est pas un objectif pour moi, dixit le premier buteur tricolore contre l’Uruguay, vendredi, en quart de finale. Je ne suis pas un joueur qui prend la lumière comme un attaquant qui marque beaucoup de buts… C’est une récompense individuelle alors que je pense toujours au collectif, j’essaie d’apporter le maximum à mon équipe. C’est un titre prestigieux mais ce n’est vraiment pas dans mon esprit. Maintenant, si ça devait arriver à un Français, j’en serais très heureux !"