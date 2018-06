Pas de doute, Raphaël Varane est tranquille. Et même un peu trop sur le terrain, parfois, ce qui peut lui être reproché. Mais c'est de moins en moins le cas, et le défenseur du Real Madrid s'affirme avec le temps. Notamment pour défendre ses Bleus, comme il l'a fait - avec le sourire - mardi en conférence de presse : "Si vous pouviez être plus positifs, ce serait cool..."

Varane s'est donc adressé directement aux journalistes, un classique: "Il y a beaucoup de négatif dans la presse. Vous parlez plus des choses négatives, alors que nous, on essaie de voir seulement le positif." Vice-capitaine de l'équipe de France, l'ancien Lensois reste tout à fait confiant pour cette Coupe du monde 2018: "On va monter en intensité, il nous faudra être plus proches, plus compacts."

"Il nous faut un bloc solide et agressif, conclut-il. On peut aller vite vers l'avant, mais aussi faire des attaques placées." Il soutient aussi Kylian Mbappé : "Il a énormément de talent, et on a besoin de ses qualités. Il doit avoir une idée précise de ce qu'il doit faire, on en parle." Quant à lui, il ne doit "pas surjouer": "Pas besoin de parler fort pour passer des messages."

Le best of de la conf' de Varane :