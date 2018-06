Paul Pogba, un sujet quotidien chez les Bleus… C’est en partie grâce au milieu de terrain de Manchester United que l’équipe de France a arraché une première victoire à la Coupe du monde 2018, samedi à Kazan, contre l’Australie (2-1). "La Pioche" est impliquée sur les deux buts tricolores et est effectivement capable de fulgurances avec le ballon et cela s’est confirmé face aux Socceroos.

Ses coéquipiers tentent de le défendre contre les critiques qui continuent d’affluer. "Il a été décisif, il nous a fait gagner le match avec une passe en profondeur pour Griezmann puis en marquant le deuxième but (qui a été accordé à Behich contre son camp, NDLR). Qu’est-ce que vous attendez de lui ? Qu’il mette 4 buts dans un match ? Il est là pour aider l’équipe, il est capable de dépasser sa fonction et c’est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Paul fait partie des grands", a ainsi clamé Blaise Matuidi, lundi en conférence de presse.

Didier Deschamps avait d'ailleurs chassé les doutes avant le Mondial, son protégé Paul Pogba est un incontournable de l’équipe, qu’importe ses prestations peu convaincantes. D’autant que la star de 25 ans est un personnage influent dans le groupe. Il est "un leader naturel, de jeu, un leader aussi en dehors, par ce qu’il dégage", assure ainsi Blaise Matuidi. "Quand il s’exprime il est écouté", poursuit-il.

Pogba conseille notamment les plus jeunes qui peuplent le groupe, à l’image de Benjamin Pavard. "Il est très important pour le groupe. Il a beaucoup de vécu, il a joué beaucoup de matches en Ligue des Champions et en sélection. Il nous met en confiance, avec des mots sympas, comme « si tu es là, ce n’est pas pour rien »", assure le défenseur de Stuttgart, désormais titulaire au poste de latéral droit. A Paul Pogba d'assumer pleinement son rôle.