"Le problème, c’est que des cadres, comme Sidibé, ne montrent pas l’exemple depuis le début de la saison." Alain Roche, consultant pour Canal+, n’a pas été tendre dimanche, sur le plateau du Canal Football Club, avec les tauliers de l’AS Monaco, après la correction infligée par le PSG au club de la Principauté (0-4) sur sa pelouse de Louis-II. Et en particulier avec Djibril Sidibé (18 sélections, 1 but), dont la responsabilité est, il est vrai, engagée presque sur tous les buts parisiens.

Plongé en plein marasme monégasque depuis son retour du Mondial en Russie, qui l'a consacré en tant que champion du monde (*), le défenseur n'est pas épargné par les critiques pour son incapacité à assumer son rôle de leader dans le groupe de Thierry Henry, à l'image de sa nouvelle faillite lors de cette dernière déroute de l'ASM.

"Evidemment, je ne vous cache rien, il n’est pas au meilleur de sa forme." Didier Deschamps (sélectionneur des Bleus)

Les Bleus pour oublier

Pour autant, le latéral droit conserve la confiance du sélectionneur Didier Deschamps, qui a encore fait appel au joueur du club de la Principauté pour le rassemblement avec les Bleus cette semaine, à Clairefontaine. "DD", s'il avait semblé mettre en garde certains Mondialistes lors de l'annonce de sa liste jeudi dernier, a estimé lundi, en conférence de presse, que cette convocation constitue la meilleure des thérapies pour le joueur dans le contexte actuel: "Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Evidemment, je ne vous cache rien, il n’est pas au meilleur de sa forme, comme son club, l’AS Monaco, et qu’il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu’il fait en ce moment. Mais il est là, régulièrement avec nous, je ne vais pas faire un cas à part. (…) Il le sait, et c’est à lui, individuellement, ça passe aussi par son club et son équipe, de retrouver un meilleur niveau", assure "La Dèche". Entre avertissement et main tendue.

(*) Sidibé a disputé les 90mn du match nul (0-0) face au Danemark en phase de poules.