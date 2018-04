C'est le 15 mai prochain, soit dans un peu plus d'un mois, que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs retenus en équipe de France pour la prochaine Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). Le sélectionneur national doit donc être dans ses petits souliers actuellement, espérant qu'aucune blessure ne viendra contrecarrer ses plans et priver les Bleus d'un Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté ou autre Ousmane Dembélé pour ne citer eux. Le champion du monde 1998 a déjà bien assez à faire avec les incertitudes.

Pas de retour avant la fin du championnat !

Car en l'état, si Alexandre Lacazette est de retour avec Arsenal, et que Nabil Fekir se prépare à rejouer avec l'Olympique Lyonnais, Benjamin Mendy, qui s'entraîne de nouveau avec Manchester City depuis un mois environ, n'a toujours pas refoulé les terrains. Le cas Kingsley Coman semble par ailleurs compliqué... Le polyvalent attaquant du Bayern Munich, victime d'une sévère entorse de la cheville gauche le 24 mars dernier, pourrait ne pas avoir un seul match officiel à se mettre sous la dent d'ici l'annonce des 23. C'est en tout cas l'avis de son coach, Jupp Heynckes, qui estime que le Français ne sera pas bon pour le service avant le 12 mai. Autrement dit, celui qui a été formé au Paris Saint-Germain raterait même la dernière journée de Bundesliga, et pourrait seulement espérer participer aux finales de la Coupe d'Allemagne (19 mai) et de la Ligue des champions (26 mai), si qualifications il y a pour les Bavarois...

Des concurrents en difficulté

Dans cette mesure, sa participation au Mondial russe peut légitimement être remise en cause. Sauf que rien ne permet d'assurer que Didier Deschamps ne le convoquera pas pour autant dans le groupe France, car en son absence, ses concurrents directs que sont Anthony Martial, Nabil Fekir ou Dimitri Payet ont été dans l'incapacité de se mettre en valeur. L'ancien attaquant de la Juventus pourrait donc, malgré une blessure qui aurait dû être handicapante, passer une partie de l'été en Russie au sein de l'équipe nationale. A condition que sa convalescence ne prenne pas de retard... Par ailleurs, dans le cas où il récupérerait plus vite que prévu, Kingsley Coman sera alors confronté à un choix cornélien: se préserver pour éviter une éventuelle rechute qui serait alors fatale, ou chercher à revenir au plus vite pour montrer au sélectionneur qu'il est bel et bien en possession de tous ses moyens.