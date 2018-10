Deshamps: "La tournée des Bleus ? Ça vous gêne ?"

Voir les Bleus de Deschamps se produire, seulement 3 mois après leur sacre en Coupe du monde, sur une pelouse de Guingamp, où l'équipe de France a déjà évolué dans un passé pas si lointain (face aux Féroé en 2009), peut prêter à discussion, alors que d'autres villes de football en France mériteraient sans doute tout autant d'avoir ce privilège. Mais lorsqu'on demande au sélectionneur, à quelques heures d'un entraînement qui devait être suivi par... 18 000 supporters bretons (!), s'il n'y a pas un risque à voir son équipe rattrapée par le syndrome des "Beatles en tournée", la réponse fuse...

"La tournée des Bleus ? Ça vous gêne ?", rétorque "DD" du tac-au-tac. Si je m'inquiète pour ça... Il n’y a rien de plus beau qu’on ait un soutien populaire. (...) Ça n’empêche pas qu’on est dans la compétition et qu’il y a de nouveaux objectifs devant nous. Ce soutien populaire, on n’a jamais envie que ça s’arrête, répète-t-il. On est quand même des privilégiés dans le football, de pouvoir leur donner du plaisir, que de faire une photo ou de signer un autographe. On ne va pas se plaindre de ça, au contraire... Je considère ça comme un privilège."