Deschamps: "Vous pouvez changer votre avenir"

Il n'a de cesse de répéter que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, et qu'en ce sens, c'est bien à eux que le mérite reviendra en cas de succès dimanche après-midi, contre la Croatie en finale de la Coupe du monde. Néanmoins, Didier Deschamps n'en reste pas moins une véritable référence française en terme de palmarès, comme joueur puis comme entraîneur. A l'échelle européenne, il figure aussi parmi les mieux lotis, et le sélectionneur de l'équipe de France pourrait devenir un repère planétaire si d'aventure il parvient à offrir aux Bleus une deuxième étoile de champion du monde.

Une chose est sûre, pour Hugo Lloris et ses coéquipiers, disposer d'un coach avec un tel vécu et un tel palmarès est une chance. "Le coach l’a gagnée, cette Coupe du monde, il sait de quoi il parle et il nous dit que ça a changé sa vie. Quand il parle de ça on l’écoute vraiment", abonde un joueur cité par RMC. Depuis le succès en demi-finale contre la Belgique (1-0), Didier Deschamps a donc tout mis en oeuvre pour placer les siens dans les meilleures conditions. Car il sait sans doute qu'une fois le coup d'envoi donné, il ne maîtrisera plus grand-chose...

Le successeur de Laurent Blanc a donc tout fait pour que chacun de ses hommes ait bien conscience de ce qui l'attend. Pas question de rater encore une finale, comme ce fut le cas il y a deux ans contre le Portugal, lors de l'Euro disputé à domicile. "Dimanche vous pouvez changer de dimension, changer votre avenir, aurait-il expliqué à son groupe. Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Dans une finale de Coupe du monde, on ne retient que le vainqueur, jamais le finaliste. Faites-le pour la France, vos proches et pour vous". Kylian Mbappé et consorts ont donc été préparés mentalement et physiquement, mais une victoire hypothétique est désormais entre leurs pieds...