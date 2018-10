Deschamps: "Thierry Henry est prêt"

De passage sur le plateau de Telefoot, Didier Deschamps n'a pas manqué de commenter la nomination de Thierry Henry au poste d'entraîneur de l'AS Monaco. Le sélectionneur de l'équipe de France s'est souvenu de ses débuts pas évidents sur le même banc monégasque. "Ça n'a pas été simple pour moi non plus. C'était même très compliqué la première année. Quand on passe de joueur à entraîneur, c'est différent. Même là, d'adjoint à numéro un, le rapport avec les joueurs n'est pas le même. En tout cas, Thierry est prêt. Je lui souhaite le meilleur". Deschamps a également tenu à saluer le prédécesseur de "Titi", le Portugais Leonardo Jardim. "Il faut souligner tout le bon travail de Jardim pendant toutes ces années. J'espère que Titi reprendra le flambeau".