Deschamps surpris par Koscielny 

L’interview de Laurent Koscielny dans le Canal Football Club, dimanche soir, n’est pas passée inaperçue au sein de l’équipe de France, qui prépare un nouveau choc contre l’Allemagne, mardi soir au Stade de France. Le défenseur central, terrassé par une rupture au tendon d’Achille un mois avant la Coupe du monde en Russie, a mal vécu le parcours de ses coéquipiers tricolores, "super content pour eux, mais à la fois dégoûté". Il tacle surtout Didier Deschamps, qui ne l’a pas appelé depuis le sacre mondial.

Les critiques à l’encontre du sélectionneur ne passent pas du tout. Selon Le Parisien, les propos du Gunner ont "suscité une énorme incompréhension" auprès du staff technique. Deschamps est particulièrement surpris. L’entraîneur avait lui-même pris l’initiative de transformer l’interview du défenseur sur le site de la FFF en une "lettre ouverte" à destination du groupe. Il a aussi appelé Koscielny avant la finale à Moscou pour lui dire qu’il allait faire le voyage avec le président Emmanuel Macron.

En fait, Laurent Koscielny regrette de ne pas avoir été convié à la superbe fête organisée au Stade de France le 9 septembre. En même temps, le défenseur de 33 ans est toujours à l’arrêt… De son côté, "La Dèche" n’a pas oublié l’anniversaire du joueur le 10 septembre en le lui souhaitant. Et, selon Le Parisien, les membres du staff ont également pris des nouvelles de "Koss" via WhatsApp. Le grand déballage sur C+ a donc choqué en interne.