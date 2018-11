Deschamps: "J'ai toujours laissé la porte ouverte"

Didier Deschamps assure qu'il n'a jamais mis de côté qui que ce soit par rapport à son noyau dur. En conférence de presse, le sélectionneur a évoqué Tanguy Ndombele et Ferland Mendy, tous les deux titularisés pour France-Uruguay (1-0, amical): "J'ai toujours laissé la porte ouverte, ce n'est pas pour rien que je les ai mis. Il y aura des champions du monde en mars, le plus possible, mais il y en aura d'autres aussi, comme ça a toujours été le cas. Dès que ça peut être une solution, un plus, je vais dans ce sens."