Deschamps et le match qui aurait pu lui coûter sa tête

Samedi, face aux Etats-Unis (21h), les Bleus de Deschamps retrouvent le Groupama Stadium de Lyon, où ils avaient dominé l’Irlande (2-1) en huitièmes de finale de l’Euro 2016. Non sans mal, comme le rappelle « DD », puisque ses joueurs étaient menés à la pause, avant qu’un doublé d’Antoine Griezmann ne libère tout un stade.

La conf’ de Deschamps en mode stand-up ! https://t.co/I7YHRF0zHI pic.twitter.com/Xyljsps8F8 — Europe1 Sports (@sports_fr) 8 juin 2018

"On n’était pas très bien à la mi-temps. Mais ça s’est mieux fini, heureusement. Je me rappelle avoir poussé une bonne gueulante, ça m’arrive de temps en temps (sourire)." Et le sélectionneur d’expliquer que ce match aurait tout aussi bien pu sceller son sort à la tête de l’équipe de France. "Ça reste une péripétie aujourd’hui, parce qu’on s’est qualifiés. Mais si le score de la mi-temps avait dû être le score finale, la suite aurait été différente pour beaucoup d’entre nous… Moi le premier, peut-être ! (rires)"