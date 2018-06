Deschamps : "Capables de beaucoup mieux faire"

Après la victoire compliquée de l'équipe de France face à l'Australie (2-1) grâce à des buts d'Antoine Griezmann sur penalty et de Paul Pogba, ce samedi en ouverture de sa Coupe du monde, le sélectionneur Didier Deschamps a avoué après la rencontre que tout n'avait pas été parfait pour les Bleus.

"Ça n'a pas été simple évidement de gagner ce premier match, un match très important, a-t-il concédé au micro de TF1. Ce n'est pas suffisant, mais c'était compliqué aujourd'hui face à une équipe d'Australie qui nous a donné du file à retordre. C'est difficile à expliquer, on a manqué de changements de rythme, même si eux aussi n'ont pas été très dangereux. C'est dur pour tout le monde (en Coupe du monde). Il faut batailler, toutes les équipes se préparent bien. Je ne suis pas là pour être euphorique, on a fait le job mais on est capables de mieux faire. Beaucoup mieux faire."