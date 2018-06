Deschamps a parlé à Griezmann…

Après deux prestations moyennes dans cette Coupe du monde 2018, Antoine Griezmann est parti pour débuter la 3e rencontre de groupe contre le Danemark, mardi à Moscou. Didier Deschamps, lundi devant la presse, n’a pas vraiment expliqué ce choix mais a assuré qu’il prenait en compte l’avis du joueur.

"Je discute avec les joueurs, que ce soit Antoine et les autres aussi. J’échange avec ceux qui jouent peu, je ne veux perdre personne. Avant de me décider, ça m’arrive fréquemment que j’échange avec les joueurs. Ce n’est pas que cela m’influence, mais j’ai une idée au départ et, avant de prendre une décision, je demande un ressenti et je peux aller dans leur sens ou pas", a lancé le sélectionneur.

"Grizi" devrait évoluer de nouveau en soutien d’Olivier Giroud, avec cette fois-ci Ousmane Dembélé et Thomas Lemar sur les ailes à la place de Kylian Mbappé et Blaise Matuidi par rapport à la rencontre contre le Pérou, jeudi dernier.