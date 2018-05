Dembélé: "Aller le plus loin possible"

Sa présence ne faisait guère de doute et comme attendu Ousmane Dembélé, malgré une première saison difficile au Barça, a bien été retenu parmi les 23 Bleus pour la Coupe du monde en Russie.

Une présence que l’ancien Rennais n’a pas manqué de savourer. "Je suis heureux d’être appelé en équipe de France pour disputer cette Coupe du monde, a-t-il confié à L’Equipe. C’est l’objectif que je m’étais fixé. Cette saison a pu parfois être difficile, en raison principalement de ma blessure(cuisse) en septembre."

Et le Catalan de se montrer ambitieux. "J’ai toujours eu la confiance du sélectionneur et je suis content qu’il ait fait appel à moi, de faire partie de ce groupe pour cette belle aventure qui nous attend. J’espère qu’on va aller le plus loin possible avec l’équipe. À titre personnel, j’espère aider ma sélection en brillant durant cette Coupe du monde."