Croatie ou Angleterre ? A la question de savoir laquelle de ces deux équipes les Bleus préfèrent rencontrer dimanche en finale de la Coupe du monde, à Moscou (17 heures), les joueurs de Didier Deschamps, tout à leur joie, n’exprimaient mardi, à chaud, dans la foulée de la qualification face à la Belgique (1-0), pas de préférence particulière. Sûr de sa force et soucieux de maîtriser… ce qu’il peut maîtriser, le groupe tricolore ne veut rien anticiper. Et se prépare simplement à assister depuis son camp de base d’Istra, rejoint à la mi-journée, à l’empoignade entre Croates et Anglais.

Et pourtant on peut imaginer que plus encore que ses quatre autres coéquipiers évoluant en Premier League, Hugo Lloris apprécierait d’avoir à défier pour le titre les Three Lions dans une confrontation forcément savoureuse pour le capitaine des Bleus. C’est aussi vrai bien sûr pour un Olivier Giroud, auquel son transfert d’Arsenal à Chelsea n’a pas permis de rejouer les premiers rôles. Ou pour un Paul Pogba, remis en cause par son propre entraîneur José Mourinho sous le maillot de Man Utd.

Clouer le bec aux critiques

Mais Lloris, bien qu’il a su imposer à Tottenham en tant que capitaine, reste un sujet de débats dans le championnat anglais. Pour ses erreurs à répétition qui, à l’issue de la saison écoulée et depuis son arrivée chez les Spurs en 2012, faisaient de l’ancien Lyonnais le gardien ayant commis le plus de "boulettes"(16) ayant abouti sur un but. Au pays des gardiens "en mousse", Lloris reste pourtant, notamment pour son jeu au pied et ses états de service en bleu, une référence. Mais qui continue de diviser en raison de ce manque de fiabilité, supposé ou avéré. Même si, à l’image de Deschamps, son coach en club Mauricio Pochettino n’a de cesse de le soutenir.

"Vous avez pu observer qu’Hugo est l’un des meilleurs gardiens du monde" Mauricio Pochettino (manager de Tottenham)

A fortiori au soir d’une performance XXL cette saison en phase de poules de la Ligue des champions, sur la pelouse du Santiago-Bernabeu (1-1), avec notamment un arrêt décisif devant Karim Benzema: "Vous avez pu observer qu’Hugo est l’un des meilleurs gardiens du monde", avait rappelé Pochettino, histoire de balayer le souvenir de la Suède et de la défaite en qualifications sur une autre fameuse bourde.

Une classe mondiale que Lloris exprime à chacune de ses sorties en Russie par des arrêts tous plus spectaculaires. Que seul peut-être Jordan Pickford, la révélation dans le but anglais, parvient à tutoyer… La perspective d’un duel comme une raison supplémentaire pour que ce mercredi, les joueurs de Gareth Southgate valident leur ticket pour Moscou.