Coupe du Monde 2018 : Lovren pas tendre avec les Bleus

Battus en finale de la Coupe du monde par les Bleus (4-2), dimanche à Moscou, les joueurs croates n’en ont pas moins eu droit à un accueil triomphal, lundi, à Zagreb où plus de 300 000 personnes aux couleurs rouge et blanche s’étaient rassemblés pour fêter leurs héros. Car malgré leur défaite contre la France, les Vatreni sont bien les nouveaux héros du peuple croate, eux qui ont su faire mieux que la génération 1998.

De quoi effacer quelque peu le goût de l’amertume après ce revers concédé malgré 66% de possession de balle ou 12 tirs contre cinq pour les Bleus et marqué par deux décisions arbitrales contestables. "Ça fait mal de perdre comme ça", regrettait Ivan Rakitic à l’issue de la rencontre. Interrogé par la BBC, Dejan Lovren a été bien plus mordant. "Je suis déçu parce qu’on a perdu le match mais on a beaucoup mieux joué au football qu’eux", a ainsi regretté l’ancien Lyonnais, ajoutant: "Ils avaient leur tactique et on doit le respecter. Ils ont attendu leur chance et ont marqué. Parfois, la meilleure équipe ne gagne pas, c'est le foot. La France a joué le jeu qu'elle a proposé durant toute la compétition, il faut l'accepter."

Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de certains joueurs belges a l’issue de la demi-finale. "La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui ne joue à rien, qui défend", avait notamment regretté Thibaut Courtois. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", avait renchéri Eden Hazard.