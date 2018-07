En prenant la défense de Kylian Mbappé, Paul Pogba avait lancé, en pleine Coupe du monde, que les footballeurs avaient pour mission de "fermer des bouches". Le milieu de terrain vedette de l’équipe de France a lui aussi fait taire les mauvaises langues. Depuis le passage au 4-2-3-1 contre le Pérou (1-0), le Red Devil est omniprésent, à la récupération comme à la relance, notamment grâce à son jeu long. C’est tout bon pour les Bleus. "La Pioche" est un leader aussi bien technique que mental.

Ses coéquipiers le confirment. Adil Rami, présent devant la presse mercredi, à deux jours du quart de finale contre l’Uruguay, décrit ainsi le joueur de 25 ans: "Paul, je le trouve changé. Son football reste le même, il est talentueux, comme tout le monde sait. La différence depuis deux ans, c’est que c’est un vrai leader. Il a les mots justes quand il prend parole. C’est basé sur la mentalité, le sacrifice, les efforts. C’est fort de la part d’une personne qui doit être le leader".

Paul est un exemple pour le groupe

Dans la foulée, Blaise Matuidi a lui-aussi mis en avant le rôle de Paul Pogba dans le groupe. "Il est toujours le même, c’est un très bon vivant, qui respire la joie de vivre. Le talent, il l’a toujours eu et il progresse d’année en année. Ce qui a changé, c’est au niveau du groupe, il est devenu un vrai patron. Paul est un exemple pour le groupe et ça se dégage par ses performances, par ce qu’il peut dire sur le terrain. On veut un Paul comme ça", a ainsi lancé le gaucher, l’un des autres cadres de l’équipe.

Lorsqu’il a été interrogé sur l’influence de Raphaël Varane lundi, Guy Stéphan a naturellement évoqué Paul Pogba. "Il y a des joueurs qui prennent du volume dans le bons sens. Ça amène une équipe plus structurée, plus vivante, qui sait se comporter dans les temps forts, les temps faibles", détaille l’entraîneur adjoint de Didier Deschamps. C’est un détail important pour cette équipe de France aux portes du dernier carré mondial. Elle a besoin d'un ou deux joueurs qui réfléchissent pour les autres sur le terrain afin d'aller le plus loin possible.



Le best of de la conf" de Rami :