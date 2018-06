Aucun doute là-dessus, Antoine Griezmann est LA star de l’équipe de France depuis l’Euro 2016. Le meilleur joueur français est également devenu l’un des leaders du vestiaire chez les Bleus, car "il a plus d’expérience" et "se sent mieux", ce qui lui permet de "donner des instructions ou corriger certaines choses", notamment auprès de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Bref, il est prêt à assumer son statut de joueur vedette, c'est ce qu’il a confié mardi en conférence de presse, du côté d’Istra.

Mais "Grizi" est aussi devenu le meneur de jeu de l’équipe avant cette Coupe du monde 2018… Lors des trois matches de préparation, Didier Deschamps a en effet travaillé un 4-3-1-2 avec son numéro 7 en soutien de deux autres joueurs axiaux (Mbappé et Dembélé contre l’Italie, Mbappé et Giroud face aux Américains). Son rôle ? "On essaie de ne pas se marcher sur les pieds, on est les trois beaucoup dans l’axe. Je dois trouver ma place entre Kylian et Oliv et les trouver pour les mettre dans les meilleures conditions. On va travailler ça encore cette semaine, on va s’améliorer".

Ça ne me dérange pas de défendre dans la surface

Le gaucher de 27 ans accepte sans broncher d’être "au service du collectif", même si ce rôle hybride l’éloigne du but. Il est déjà satisfait de pouvoir jouer dans une position axiale ("là où je suis le meilleur") et rappelle que, "dans n’importe quelle position", il va naturellement "descendre" pour toucher les ballons. C’est d’ailleurs ce qu’il fait avec l’Atlético, où ça ne lui "dérange pas de défendre dans la surface". Et d’ajouter: "Après, je vais chercher à mettre mes petits buts". Encore heureux pour le meilleur buteur du dernier Euro…

Griezmann l’assure d’ailleurs, il s’est concerté avec Didier Deschamps avant d'endosser ce rôle de passeur. "Il me demande si je me sens bien dans ce système, comment je vois l’équipe, comment je vois les joueurs. J’aime bien cette proximité et cette confiance avec le coach. Peu importe le système, ses gars le soutiennent", a-t-il lancé. Surtout, le Madrilène est prêt à tout pour gagner le Mondial. "Peu importe le style de jeu, peu importe celui qui touchera le plus de ballons ou mettra le plus de buts". Et peut-être devra-t-il tout faire sur le terrain.