Comment Deschamps a réagi à l’épisode de l’extincteur

"Quand ils sont rentrés... Ghostbusters !", avait raconté Adil Rami, lundi, au sujet de l’incident de l’extincteur, expliquant avoir voulu faire fuir Benjamin Mendy et d’autres joueurs venus «faire halla (le bordel)» dans sa chambre.

Cet usage intempestif de l’extincteur produisant une intense fumée, on se serait cru au Vélodrome" dixit le Marseillais, tout l’hôtel en avait été quitte pour être évacué en plein milieu de la nuit. "Je me suis dit: je suis mort. J'étais dans la m...", avait-il affirmé sans évoquer au final la réaction de Didier Deschamps.

C’est désormais chose faite. "On était assis dehors. Le coach était au téléphone en pyjama. Il est venu vers nous. Je me suis dit que j’allais en prendre plein la gueule. Et, d’un coup, il a fait demi-tour. Le lendemain matin, il me croise et me dit : 'Oh le pompier, ça va ?' ça m’a soulagé car j’avais une boule au ventre, quand même. J’ai aimé cette attitude", a-t-il narré dans les colonnes de L’Equipe, assurant que la soirée s’était au final prolongé jusqu’à 5h du matin. "Tout le monde m’a dit que j’étais un malade. Mais aujourd’hui, on me remercie presque, ça reste un bon moment de cette Coupe du monde", a-t-il expliqué.