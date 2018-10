Benzema répond aussi au président de la FFF

Alors qu’il a jugé ce mercredi auprès de Ouest-France que Karim Benzema n’avait plus d’avenir en équipe de France, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët s’est attiré les foudres du principal intéressé.

Comme son ex-agent Karim Djaziri plus tôt dans la journée, l’attaquant du Real Madrid a réagi ce mercredi soir via son compte Twitter: "Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci."