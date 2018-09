C'est un immense soulagement pour l'AS Nancy-Lorraine. Auteur d'un début de saison cauchemardesque avec sept défaites en Ligue 2, aucun but marqué pour onze encaissés, le club lorrain est parvenu à arracher les trois points de la victoire sur la pelouse du Gazélec Ajaccio (0-1), ce vendredi à l'occasion de la 8e journée. C'est Christopher Maboulou, idéalement lancé dans la profondeur, qui a enfin ouvert le compteur des siens d'une belle frappe de l'intérieur du pied (48e). C'était le 73e tir et donc le premier but de la saison pour les hommes de Didier Tholot, qui reviennent à trois petits points du premier non relégable.

"J'ai parlé à mes joueurs du match de Lyon à Manchester City. Personne n'y croyait. On a su déjouer les pronostics et être très solide. Cette bouffée d'air va vraiment nous faire du bien", a confié à beIN SPORTS l'entraîneur nancéien, qui était sur la sellette avant la rencontre. Corrigé à Valenciennes (4-1), le Red Star est avant-dernier avec un petit point d'avance sur l'ASNL. Béziers (17e), battu à Châteauroux (2-0), et Troyes (16e), qui a obtenu le nul au Havre (1-1), restent mal-classés.

Tout va bien en revanche pour Brest. Vainqueurs sur la pelouse de Grenoble (1-2), les hommes de Jean-Marc Furlan remontent provisoirement à la troisième place, à deux points de Lorient, accroché au Moustoir par Clermont (0-0). A noter par ailleurs, la défaite à domicile de Sochaux face à Orléans (0-1) et le nul entre Auxerre et Ajaccio (0-0). Leader invaincu, Metz jouera sur la pelouse du Paris FC samedi. Lens se déplace à Niort lundi.