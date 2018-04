Reims se rapproche inexorablement de la Ligue 1. Ce samedi, les Rémois se sont imposés avec la manière sur la pelouse du Paris FC (3-0), grâce à un doublé de Theoson Siebatcheu (12e et 48e) et un but d'Aly Ndom (74e).

Grâce à ce large succès, les hommes de David Guion, qui ont un match en moins, comptent onze points d'avance sur leur dauphin, Nîmes.

Le Paris FC est 7e, à deux points de la cinquième place qualificative pour les barrages.