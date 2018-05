Domino's Ligue 2 : Nîmes, 25 ans après !

Après le sacre du Stade de Reims, champion de Ligue 2 depuis deux semaines, le Nîmes Olympique s’est assuré de la 2e place du classement, ce vendredi soir, lors de cette avant-dernière journée. Les Crocodiles mordront la Ligue 1 à pleines dents au mois d’août prochain, pas moins de 25 ans après leur dernière apparition dans l'élite. Une large victoire contre le Gazélec Ajaccio (4-0), dans un stade des Costières en délire, a suffi à leur bonheur.

La joie des joueurs du Nîmes Olympique pic.twitter.com/dmRniyap6S — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 4, 2018

S’il aura fort à faire à l’échelon supérieur, le club du Gard a eu le mérite, cette saison, de régaler les observateurs tout du long de son parcours. Un doublé de Rachid Alioui (3e et 22e), un coup franc de Romain del Castillo (49e) et une dernière réalisation d’Antonin Bobichon (68e) permettent d’ailleurs à la formation de Bernard Blaquart de passer meilleure attaque de L2. Le goleador Umut Bozok n’a pas marqué et cela ne lui a pas empêché de fondre en larmes au coup de sifflet final, affirmant même à beIN SPORTS qu’il resterait avec "grand plaisir".

Les Crocos ont eu la bonne idée d’obtenir leur sésame cette semaine car le suspense pour les playoffs (3e, 4e et 5e) sera insoutenable vendredi prochain. Si l'AC Ajaccio est bien parti pour finir sur le podium, le Stade Brestois, le 4e, et Le Havre, 5e avec un point de moins, sont en danger, sous la menace de Clermont Foot et du FC Lorient. Ces quatre formations se tiennent en seulement deux points. Pour elles, la Ligue 1 est encore très, très loin.