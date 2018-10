Brest est intenable. Samedi après-midi, le SB29 a remporté une septième victoire de suite en Ligue 2, en renversant Lorient (3-2) à l’occasion de la 11e journée. Les joueurs de Jean-Marc Furlan, menés 1-0 et puis 2-1 après des buts de Ponceau (12e) et Courtet (35e), ont pu compter sur un doublé de Charbonnier (25e, 59e) et une réalisation tardive de Belaud (76e) pour revenir à deux points du leader Metz, au deuxième rang. Une place de dauphin que reprendra le RC Lens, lundi soir, en cas de victoire contre le GFC Ajaccio. De son côté, Lorient marque un coup d'arrêt dans la course à la montée et pointe à la quatrième place, à quatre longueurs de son bourreau du soir.