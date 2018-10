Nouveau leader, Lens enfonce Auxerre

Lens repart de l'avant. Après deux matches nuls consécutifs, le RCL s'est imposé sur le fil à Auxerre samedi (1-2) à l'occasion de la 10e journée de Ligue 2. Les Sang et Or ont inscrit le but de la victoire en fin de match, par Grejohn Kyei à la 81e minute. Avant cela, Jordan Adéoti (50e) avait répondu à l'ouverture du score de Thierry Ambrose (39e). Au classement, Lens est leader, un point devant Brest et deux devant Metz qui doit encore se déplacer à Sochaux lundi soir. Pour Auxerre, toujours 18e, le bilan est désormais de cinq défaites et un nul lors des six derniers matches.