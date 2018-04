Nîmes domine Lorient et retrouve sa place de dauphin

C'est de haute lutte que le Nîmes Olympique a signé ce mardi, aux Costières, une victoire sans doute de très grande importance sur Lorient (1-0) dans le cadre de la 35e journée de L2.

Une J35 surprenante

Quelle équipe a fait la meilleure opération selon vous ? pic.twitter.com/TnHdNsDaTN — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 24 avril 2018

Dans la perspective de la montée, les Gardois auront su faire la différence très tôt sur un but contre son camp d'Ibrahima Conté (4e). "On a mis un gros pressing, on ne les a pas laissés respirer. Aujourd'hui, c'est une très grosse victoire", appréciait au coup de sifflet final le buteur Umut Bozok, interrogé au micro de beIN SPORTS et même pas déçu de ne pas avoir, une fois n'est pas coutume, de ne pas avoir fait trembler les filets. Cette courte victoire, au lendemain du succès d'Ajaccio sur Lens (2-0), permet à Nîmes de reprendre son fauteuil de dauphin avec 2 points d'avance. Quand les Merlus compromettent un peu plus leurs ambitions: "Face à une équipe bien rodée, nous, on se cherche beaucoup, on est tombés sur une équipe très forte offensivement. On commence le match déjà menés 1-0… On manque de joueurs en confiance, on peut jouer 1 000 ans, je pense qu’il n’y a rien à dire", analysait Jimmy Cabo.