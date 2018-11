Nancy s'enfonce, Brest loupe la tête

Nancy, pour les débuts d'Alain Perrin sur le banc, a encore perdu vendredi contre Clermont (0-1) lors de la 13e journée de Ligue 2. L'ASNL demeure 20e et dernière avec quatre points de retard sur le Red Star, toujours 19e malgré son bon nul décroché à Brest (1-1), deuxième à un point de Metz (et avec un point d'avance sur Lens) et qui manque donc l'occasion de prendre la première place. Gaëtan Charbonnier, en égalisant à un quart d'heure de la fin, a inscrit son 12e but de la saison. Le GFC Ajaccio a remporté le derby sur le terrain de l'ACA (1-2) et se replace en milieu de tableau, avec provisoirement cinq longueurs de plus que le 18e, Auxerre. Enfin, le Paris FC et Sochaux n'ont pas marqué (0-0).