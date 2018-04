Nancy se donne de l'air

Nommé à la tête de Nancy début avril, Didier Tholot a remporté vendredi soir sa deuxième victoire sur le banc lorrain face à une équipe de Tours déjà reléguée. Un succès 3-1 qui permet à ses hommes de quitter leur place de barragiste, pour se hisser au 17e rang.

"On n’a rien fait, on est passé au-dessus de la barre mais il faut continuer", a-t-il ensuite dit, devant les caméras de beIN SPORTS, à ses joueurs, bien conscient que la mission maintien n’est pas encore accomplie.

Contre la lanterne rouge tourangelle, les coéquipiers de l’éternel Youssouf Hadji (38 ans) ont pourtant concédé l’ouverture du score, signée Gauthier Hein (36e), et même vu Mohamed Larbi trouver la barre juste avant la pause ! Mais Arnaud Nordin a égalisé (58e), avant que Julien Cétout (65e) ne donne l’avantage aux siens et qu’Anthony Koura (87e) ne soulage définitivement Marcel-Picot.

Reims facile

L’ASNL possède désormais trois longueurs d’avance sur Bourg-en-Bresse (18e), dominé à domicile par Brest (2-4), et cinq sur Quevilly-Rouen (19e), tenu en échec (2-2) par Valenciennes (13e). En haut du classement, l’AC Ajaccio, 3e et battu 2-0 au Havre (8e), a perdu une belle occasion de revenir à égalité avec Nîmes, et accuse toujours deux points de retard sur les Gardois, avec un match en plus.

Déjà promu en Ligue 1, Reims s’est facilement imposé contre Niort, 14e, (3-1), alors que Brest (4e) et Lorient (5e) s’invitent dans le Top 5, au détriment de Clermont (6e), qui reçoit les Nîmois samedi, et Châteauroux, battu 2-1 par Auxerre (11e). Des Lorientais qui se sont imposés 2-0 à Sochaux (10e), lors d’un match interrompu quelques instants après des jets de fumigènes sur la pelouse de Bonal.

Tous les buts de la soirée :