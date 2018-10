Nancy: Rousselot passe la main

Président de Nancy depuis 1994, Jacques Rousselot a décidé de passer la main. L'homme d'affaires de 68 ans cède la place à Jean-Michel Roussier, tout en restant l'actionnaire majoritaire de l'ASNL.

L'ancien dirigeant de l'OM aura notamment pour mission de poursuivre le processus de vente du club lorrain, actuellement dernier de Ligue 2.

"C’est un vrai déchirement pour moi, qui suis attaché au club depuis 25 ans. C’est une décision mûrement réfléchie. Alors que la cession du club à un investisseur est toujours en cours, j’ai préféré passer à la main à Jean-Michel Roussier (...) Il faut savoir tourner la page et laisser la place à un œil nouveau et une vision différente pour le bien du club. J’ai toujours dit que l’institution ASNL devrait être préservée. Je suis d’ailleurs certain que nous allons rebondir sportivement. L’ASNL possède du potentiel, une organisation et un stade qui doivent lui permettre de revenir sur le devant de la scène en Ligue 1 dans les prochaines saisons", a confié Jacques Rousselot, qui a vu son club de cœur remporter la Coupe de la Ligue en 2006.