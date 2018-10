Metz prend le large en tête

Après ses 2 défaites de la fin septembre, le FC Metz confirme son nouveau départ dans cette saison de Ligue 2. Après cette trêve internationale, les joueurs de Frédéric Antonetti ont enchaîné un 2e succès aux dépens des Chamois Niortais, châtiés (3-0) ce vendredi, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 2 dans un stade Saint-Symphorien, qui aura été le théâtre à la reprise de la seconde période d'une panne générale de courant. Les Mosellans ne menaient alors que d'un but, suite à l'ouverture du score d'Habib Diallo (30e), plus que jamais meilleur buteur de la L2.

Après une demi-heure d'interruption, Stoppila Sunzu (80e) et Opa Nguette (90e+4) corseront l'addition. Pour permettre aux Messins de prendre sur Lens et Brest respectivement 4 et 5 points d'avance. Avec un match de plus que les deux autres pensionnaires du podium.