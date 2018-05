L'UNFP dénonce "la guérilla urbaine" à Ajaccio

Puisque la Ligue de Football Professionnel (LFP) a manqué cruellement de fermeté en choisissant d'annuler et de reporter ce dimanche le match de barrage de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre, sans autre forme de procès, malgré la gravité des faits - le bus du club normand a été attaqué -, l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s'y colle. Et condamne les incidents survenus vendredi soir, à Ajaccio, dans un communiqué sans ambiguïté, évoquant notamment une dérive "grave, inquiétante et pitoyable".

"Ce qui s'est passé vendredi à Ajaccio, à moins de 200 mètres du stade de l'ACA, certes sur la voie publique, est pour l'UNFP non seulement inacceptable, mais en dit long sur l'état d'esprit de certains supporters – mais le sont-ils vraiment ? -, capables, pour intimider l'adversaire, pour effrayer et l'empêcher de défendre normalement ses chances, d'employer tous les moyens possibles, y compris en reprenant ceux de la guérilla urbaine, n'hésite pas à affirmer le syndicat. On peut aimer son club, le supporter, sans pour autant mettre en danger l'intégrité physique des adversaires."