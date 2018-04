Lens sauve sa peau

Annoncé l'été dernier comme un sérieux candidat à la promotion en Ligue 1, le Racing Club de Lens a finalement vécu une saison cauchemardesque, mais est parvenu ce lundi soir à assurer son maintien en Ligue 2 à l'issue du match de clôture de la 36e journée du championnat. Les Sang et Or on en effet dominé le Paris FC (1-0) devant leur public, grâce à un but tardif de Frédéric Duplus de la tête (83e).

Les Artésiens disposent donc désormais, à deux journées de la fin, de sept unités d'avance sur le 18e, Bourg-en Bresse. A l'inverse, ce revers apparaît presque rédhibitoire pour les ambitions de promotion du club francilien qui pouvait, en cas de succès, remonter à hauteur comptable de la cinquième place occupée par Le Havre. A noter que les Parisiens ont évolué en infériorité numérique pendant toute la seconde période suite à l'expulsion controversée de Hervé Lybohi (41e).