Lens défait à domicile, fin de série pour Orléans

Après une incroyable série de six succès consécutifs en championnat, sans encaisser de but, Orléans a fini par plier ce samedi face à Grenoble (0-3), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2. Lens chute quant à lui à domicile face à Châteauroux (0-1). Une première pour les Sang et Or cette saison. Lorient arrache un succès important pour lui sur la pelouse de Béziers (0-1), tandis que Niort s’impose à domicile face au Havre (1-0). Enfin, Troyes, un temps mené 0-2, retourne la situation chez lui pour l’emporter contre Valenciennes (4-2).

Au classement, Lens laisse la seconde place à Brest. Orléans (7e), cède sa 5e place à Grenoble. Valenciennes est 17e, Béziers 15e. Un peu plus haut, Châteauroux prend la 12e place tandis que le Havre est 10e, juste derrière Troyes (9e). Enfin, Lorient est 4e, suivi de près par Niort (6e).