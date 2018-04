L’AC Ajaccio rate l’occasion

En déplacement au Havre (8e) vendredi soir pour le compte de la 36e journée de Ligue 2, l’AC Ajaccio, toujours troisième et battu 2-0 en Normandie, a perdu une belle occasion de revenir à égalité avec Nîmes (2e), et accuse toujours deux points de retard sur les Gardois, avec un match en plus.

Déjà promu en Ligue 1, Reims s’est facilement imposé contre Niort, 14e, (3-1), alors que Brest (4e) et Lorient (5e) s’invitent dans le Top 5, au détriment de Clermont (6e), qui reçoit les Nîmois samedi, et Châteauroux (7e), battu 2-1 par Auxerre (11e).

Les Brestois sont allés l’emporter 4-2 à Bourg-en-Bresse, tandis que Lorientais se sont imposés 2-0 à Sochaux (10e), lors d’un match interrompu quelques instants après des jets de fumigènes sur la pelouse de Bonal.

Les Bressans sont 18es et virtuels barragistes, avec trois longueurs d’avance sur Quevilly-Rouen (19e), tenu en échec (2-2) par Valenciennes (13e), et deux ponts de retard sur le 17e, Nancy, vainqueur 3-1 d’une lanterne rouge tourangelle déjà reléguée. Tombeur 1-0 d’Orléans (12e), le Gazélec Ajaccio (15e) a assuré son maintien.