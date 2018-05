Grenoble prend une option

Comme le Havrais Jean-Philippe Mateta deux jours plus tôt à Ajaccio, Nicolas Belvito a lui aussi célébré son but à la Memphis Depay, en se bouchant les oreilles, mardi soir lors du barrage aller entre Grenoble, 3e de National 1, et Bourg-en-Bresse, 18e de Ligue 2.

Un geste, cette fois, sans aucune conséquence, au contraire de la réalisation du joueur isérois, entré en jeu quelques minutes auparavant et qui a offert, à bout portant à la suite d'un corner, la victoire aux siens à la 83e minute (2-1). "Cette équipe ne fait pas tout bien, mais elle a du cœur", appréciait ensuite son entraîneur Olivier Guégan au micro de beIN SPORTS.

Huis-clos et pluie battante

Dans un stade des Alpes à huis clos, conséquence des débordements survenus lors du match de la dernière journée du championnat face à Sannois-Saint-Gratien, et sur une pelouse copieusement arrosée par la pluie, ses hommes, qui visent un retour dans un championnat de Ligue 2 quitté en 2011, auront ouvert le score après une trentaine de secondes de jeu, d’une volée du tibia signée Florian Sotoca.

Et si Julien Bègue, sur une frappe de l’extérieur de la surface, a égalisé dans le temps additionnel de la première période, les Isérois ont rapidement eu l’occasion de reprendre l’avantage, mais Arsène Elogo a manqué un penalty (53e) avant de se faire logiquement expulser (69e). Des péripéties oubliées après le but vainqueur de Belvito, qui permet aux Grenoblois d’aller défier les Burgiens, dimanche (18h) au stade Marcel-Verchère lors du barrage retour, avec un petit avantage.

"Il faudra être intelligent dans le plan de jeu", a poursuivi Guégan, avant d’aller saluer ses supporters, qui ne pourront pas non plus se déplacer à Bourg mais étaient réunis dans un bar voisin pour voir le match: "Nos fidèles sont là, on va aller leur faire un petit coucou."