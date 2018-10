Brest enchaîne, Lorient cartonne

Les Bretons, qui restent sur six succès consécutifs, comptent un point d’avance sur Metz, qui se déplacera à Sochaux lundi, et Lorient, qui a corrigé Nancy (4-1). Lens, qui ira à Auxerre samedi, est à deux longueurs des nouveaux leaders.

Dans les autres rencontres, Niort l’a emporté face au Paris FC (1-0) et s’installe au cinquième rang du classement, à hauteur de Grenoble, qui a pris le meilleur sur une équipe de Clermont réduite à dix (1-0). Victoire également pour Orléans, sur la pelouse du Gazélec (0-2), et Béziers, au Havre (2-3). A noter enfin les succès de Troyes à Châteauroux (0-3) et du Red Star contre Ajaccio (2-0).