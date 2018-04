À deux semaines du Giro (du 4 au 27 mai), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a gagné le Tour des Alpes, ce vendredi après-midi. À l'issue de la cinquième et dernière étape parcourue entre Rattenberg et Innsbruck (164,2 km), en Autriche, et remportée par l'Ukrainien Mark Padun (Bahrain-Merida), le troisième de la Grande Boucle 2014 a devancé au classement général l'Italien Domenico Pozzovivo et le Colombien Miguel Angel Lopez.