Tour des Alpes: Pinot et Froome déjà à l'attaque

Venus sur cette épreuve pour préparer le Tour d'Italie, dont le départ sera donné le 4 mai, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Christopher Froome (Sky) ont animé la 1ère étape du Tour des Alpes.

Les Français et le Britannique sont passés à l'attaque chacun leur tour dans la dernière difficulté du jour, mais sans pouvoir faire la différence sur les autres favoris. C'est finalement un outsider, l'Espagnol Pello Bilbao (Astana), qui en a profité pour s'imposer en solitaire, devant son coéquipier Luis-Leon Sanchez (Astana) et le Colombien Ivan Sosa (Androni).

Pinot a pris la 4e place à quelques secondes, devant Froome et Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida). Ces trois hommes semblaient les plus forts lors de cette étape, et devraient pouvoir s'expliquer dès mardi lors de l'étape-reine, qui s'achèvera au sommet de l'Alpe di Pampeago.

Après cette 1e étape, @ThibautPinot est 4e au classement général à 20 secondes de Pello Bilbao #totA pic.twitter.com/XsEGJKdNLv — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) 16 avril 2018