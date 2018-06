Tour de Suisse: L'étape pour Ulissi, Porte nouveau leader

Diego Ulissi a fait parler ses qualités de puncheur pour remporter la 5e étape du Tour de Suisse, à Leukerbad.

Après les attaques vaines de Lilian Calmejane (Direct Energie) et Mikel Landa (Movistar), l'Italien de la formation UAE Team Emirates a réglé au sprint le groupe des favoris, riche de 16 éléments. Enric Mas (Quick-Step Floors) et Tom-Jelte Slager (EF Education First) complètent le podium du jour.

L'Australien Richie Porte (BMC) s'empare du maillot jaune de leader aux dépens de son coéquipier Stefan Kung.