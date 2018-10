Tour de Guangxi: Groenewegen premier leader

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) a enlevé au sprint la 1ère étape du Tour de Guangxi, dont la 2e édition a débuté ce mardi.

Le Néerlandais s'est imposé devant l'Allemand Max Walscheid (Sunweb) et son compatriote Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors). Arnaud Démare (Groumapa-FDJ) doit se contenter de la 7e place.

C'est le 14e succès de la saison pour Groenewegen, le 4e en World Tour.

Dylan Groenewegen told Chinese media he will target four more bunch sprint wins at the Tour of Guangxi. pic.twitter.com/EbTSu6kyQI