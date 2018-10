Pascal Ackermann a remporté mardi la deuxième étape du Tour de Guangxi.

Le sprinteur allemand de la Bora-Hansgrohe a devancé deux Néerlandais, Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) et Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), qui conserve la tête du classement général.

