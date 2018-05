Tejay van Garderen (BMC Racing) a perdu vendredi son maillot jaune de leader du Tour de Californie. Ou, plutôt, le Colombien Egan Bernal (Sky), 21 ans, est allé le récupérer tout seul, comme un grand, en remportant la sixième et avant-dernière étape, qui comportait la plus difficile ascension de la semaine (South Lake Tahoe). Il n’a plus qu’à rester caché ce samedi sur le circuit à effectuer dans Sacramento. La plus grosse victoire de sa jeune carrière lui tend les bras.