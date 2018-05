Tour de Belgique: Laporte a lâché

Le Flamand Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) a pris ce samedi la tête du classement du Tour de Belgique. Il a terminé deuxième de la quatrième et avant-dernière étape (151,4 km autour de Wanze), la principale, 16 secondes derrière son compatriote et coéquipier puncheur Jelle Vanendert. Le Français Christophe Laporte (Cofidis), leader depuis la veille et sa victoire obtenue dans le contre-la-montre individuel de Bornem (10,6 km), mais rapidement lâché, s'est classé seulement 89e, à 21'44" de Vanendert. Il se retrouve ce soir 47e du général (à 21'25" du maillot bleu de la course).